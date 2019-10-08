Саранск может стать центром киберспорта

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором киберспортивного холдинга Winstrike Ярославом Комковым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия холдинга и регионального правительства в целях развития в Саранске инфраструктуры для проведения киберспортивных соревнований и подготовки профессиональных команд.

Ярослав Комков отметил, что Саранск, по его мнению, является очень удачной площадкой для развития новой отрасли. Преимуществами в данном случае являются выгодное расположение города, транспортная доступность и развитая инфраструктура.

В следующем году холдинг собирается провести в Саранске крупные международные турниры по самым популярным киберспортивным дисциплинам.

Владимир Волков отметил, что ЧМ-2018 дал мощный импульс развитию туристической отрасли в регионе, а сейчас задача заключается в том, чтобы закрепить успех посредством проведения масштабных мероприятий.

По информации «Известий Мордовии».

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