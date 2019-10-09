В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме

В Саранске произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

В ночь на 9 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленина. Огонь вспыхнул в одном из подъездов многоквартирного жилого дома №28.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил тамбур на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru