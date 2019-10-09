В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин, который подозревается в угоне автомобиля.

Поздним вечером 6 октября правоохранители получили сообщение о том, что был угнан автомобиль марки ВАЗ-2104, припаркованный на территории промышленной зоны города.

На территории гаражного кооператива, расположенного в северо-западной части Саранска, дежурный экипаж вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии заметил угнанную машину. Мужчина, находившийся за рулем ВАЗа, увидев стражей порядка, прибавил скорость и попытался скрыться, но в определенный момент потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство врезалось в столб. После этого автомобилист и его попутчик покинули салон автомобиля. Мужчины стали бежать в сторону ближайших дворов.

Стражам порядка удалось задержать одного из угонщиков.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia