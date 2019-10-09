В Темниковском районе сотрудники МЧС провели инструктажи по мерам пожарной безопасности в трех сельских поселениях.

Главными целями указанных мероприятий стали обучение мерам пожарной безопасности в быту, а также формирование ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.

Сотрудники МЧС провели инструктажи о правилах и способах тушения пожаров, действиях при возгорании, возможных последствиях при нарушении требований пожарной безопасности в быту, детской шалости с огнем.

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Источник: 13.mchs.gov.ru