В Саранске осудили виновных в организации незаконного пребывания иностранцев в России

В Саранске суд вынес приговор в отношении обвиняемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.

Преступники сфальсифицировали процесс сдачи иностранными гражданами комплексного экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Тестирование было необходимо иностранцам для получения патента на осуществление трудовой деятельности и пребывания в России.

Один из злоумышленников занимался поиском иностранцев, которые хотели сдать экзамен, но не могли это сделать успешно по причине отсутствия соответствующих знаний. Второй преступник выполнял экзаменационные задания. Третий осужденный с помощью мобильного телефона и гарнитуры диктовал экзаменуемым правильные ответы для устной части тестирования. Четвертый участник преступной схемы производил видеозапись, подтверждающую прохождение экзамена.

Копии документов и видеоматериалы о сдаче экзамена обвиняемые направляли в Москву для принятия решения о выдаче иностранным гражданам сертификатов, которые последние передавали в миграционную службу, где им выдавались патенты на осуществление трудовой деятельности в России.

Решением суда в отношении преступников были избраны меры наказания в виде лишения свободы сроком от 3 лет до 5 лет и 6 месяцев.

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Источник: 13.мвд.рф