В Саранске полицейские рассказали школьникам о вреде наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов рассказали школьникам о последствиях употребления наркотиков.

Стражи порядка встретились с учащимися МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 24», МОУ «Гимназия № 23», МОУ «Лицей № 26» и МОУ «СОШ № 22».

Полицейские рассказали школьникам о медицинских, социальных и правовых последствиях наркомании, о насвае и продемонстрировали видеоролик по профилактике наркомании среди несовершеннолетних.

Юрисконсульт правового отдела республиканского МВД Наталья Макшанова рассказала о порядке поступления в подведомственные образовательные учреждения, а также о том, что любой желающий может получить бесплатную юридическую консультацию, позвонив по следующим телефонам: 8 (8342) 29-89-04, 29-82-34.

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Источник: 13.мвд.рф