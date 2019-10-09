В Мордовии пойдет под суд житель Нижегородской области, обвиняемый в сбыте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в сбыте наркотиков.

В мае нынешнего года 30-летний житель города Арзамас Нижегородской области приехал в Саранск и оборудовал так называемый тайник с наркотиками, которые ранее были им приобретены у неустановленного следствием лица. Данные запрещенные вещества впоследствии забрал покупатель. Затем мужчина ещё несколько раз приезжал в Мордовию для сбыта наркотиков.

11 июня обвиняемый был задержан в Рузаевском районе при попытке сбыта очередной партии запрещенных веществ.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске осудили виновных в организации незаконного пребывания иностранцев в России.

Источник: 13.мвд.рф