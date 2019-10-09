Интернет-мошенники ограбили нескольких жителей Мордовии

Несколько жителей Мордовии стали жертвами интернет-мошенников.

16-летний житель Мордовии недавно обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона. Парень перечислил на счет продавца денежные средства в сумме 8 тыс. рублей, но товар так и не получил.

Аналогичным способом был ограблена жительница Саранска, решившая приобрести два глюкометра и фитнес-браслет. Женщина лишилась 4990 рублей.

46-летняя жительница Дубенок недавно на одном из сайтов оформила заявку на получение кредита в размере 350 тыс. рублей. Мошенники сообщили женщине, что деньги будут предоставлены только после оформления страховки. Под указанным предлогом гражданка перечислила злоумышленникам 45 тыс. рублей. Указанные деньги мошенники пообещали вернуть после того, как будет погашен кредит. После перечисления денежных средств жительницей Дубенок преступники перестали выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф