Житель Ковылкинского района пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Ковылкинском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

В ночь на 29 июля нынешнего года 51-летний житель села Курнино указанного района, находясь возле своего дома, поссорился с 32-летним знакомым. Причиной конфликта стала личная неприязнь. Постепенно словесная перепалка переросла в драку. После завершения потасовки младший участник конфликта на своем автомобиле уехал домой. 52-летний гражданин решил, что в ходе ссоры он не смог полноценно выяснить отношения с оппонентом, по причине чего направился к дому последнего. Мужчина застал знакомого, сидящим в салоне автомобиля. 52-летний сельчанин задушил оппонента ремнем безопасности, а затем пошел к себе домой.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что интернет-мошенники ограбили нескольких жителей Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф