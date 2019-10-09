В Мордовии четыре подростка вымогали деньги у 13-летнего школьника

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту сообщения о вымогательстве денежных средств у 13-летнего школьника.

Недавно в ММО МВД РФ «Торбеевский» обратилась мать 13-летнего школьника, которая сообщила, что четыре 15-летних подростка вымогают деньги у её сына, применяя при этом грубую физическую силу, а также подвергая мальчика различного рода унижениям.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Источник: 13.мвд.рф