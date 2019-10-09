В Лямбирском районе был задержан местный житель, подозреваемый в угоне автомобиля

В Лямбирском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 53-летний местный житель, который подозревается в угоне автомобиля.

Недавно в полицию обратился 57-летний жителя села Атемар указанного района, который сообщил о том, что со двора его дома был похищен принадлежащий ему автомобиль марки ГАЗ. Также мужчина отметил, что к угону транспортного средства может быть причастен его знакомый, вместе с которым он распивал алкогольные напитки в день преступления.

Спустя некоторое время, стражи порядка остановили автомобиль заявителя на улице Центральной упомянутого села. За рулем транспортного средства находился 53-летний знакомый законного владельца машины, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что у подозреваемого нет водительского удостоверения. Мужчина признал свою вину. Гражданин пояснил, что угнал автомобиль, дабы покататься. Также подозреваемый отметил, что планировал вернуть транспортное средство обратно.

В отношении 53-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

Читайте также о том, что в Мордовии четыре подростка вымогали деньги у 13-летнего школьника.

Источник: 13.мвд.рф