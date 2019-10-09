В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 59-летний мужчина

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 59-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 8 октября на 313-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов. По предварительной информации, 59-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль марки «Дэу-Нексия».

Водителю «Приоры» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф