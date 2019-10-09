В Саранске 38-летний водитель легковушки сбил 67-летнюю женщину

В Саранске 67-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.

Указанное ДТП произошло утром 8 октября на территории Ленинского района города. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что на улице А. Невского 38-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Лада-Калина», во время движения задним ходом допустил наезд на 67-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф