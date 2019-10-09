В Саранске 23-летний парень пострадал в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 23-летний молодой человек пострадал вследствие падения в салоне автобуса.

Инцидент произошел днём 8 октября. Как сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии, 54-летний гражданин, который находился за рулем автобуса марки МАЗ, во время движения по улице Коммунистической резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упал 23-летний пассажир.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Медики назначили молодому человеку курс лечения.

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Источник: гибдд.рф