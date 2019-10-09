В Саранске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Саранске 45-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 8 октября на территории Ленинского района города. На улице Титова 55-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в ГБУЗ РМ РКБ №4.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске 38-летний водитель легковушки сбил 67-летнюю женщину.

Источник: гибдд.рф