В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 54-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 54-летняя женщина.

Вечером 8 октября на пересечении улиц Победы и Н. Эркая 51-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21150 при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Ларгус», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После соударения вторую машину отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль марки «Фольксваген-Кадди».

В результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирка «Лады». Женщина доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ №4. После оказания медицинской помощи гражданка была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф