В Теньгушевском районе водитель легковушки сбил женщину

В Теньгушевском районе 32-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 8 октября на 59-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Темников, Барашево, Теньгушево и границей Нижегородской области. 68-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21074, совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшая доставлялась в районную больницу. Оказав необходимую помощь, медики назначили женщине курс домашнего лечения.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф