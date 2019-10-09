Сотрудники и ветераны одной из колоний Мордовии посетили интернаты

Сотрудники и члены ветеранской организации исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии посетили Ширингушскую санаторную школу-интернат для детей и дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Гости привезли детям выпечку и лимонад, производимые на территории упомянутой колонии, одежду, канцелярские товары, художественные книги и учебную литературу, а также игрушки.

Постояльцам дома-интерната для престарелых и инвалидов была оказана помощь в виде одежды, книг и постельных принадлежностей.

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Источник: 13.fsin.su