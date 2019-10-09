В Мордовии осужденные встретились с родственниками

Осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии, навестили родственники.

Сотрудники указанной колонии провели с гостями инструктаж по порядку поведения на режимной территории и недопущению проноса запрещенных предметов.

Затем для прибывших была проведена экскурсия по территории колонии с посещением православного храма, клуба-столовой, пекарни, медицинской части, карантина и жилых помещений отрядов.

Также родственников осужденных ознакомили с деятельностью исправительного учреждения, условиями содержания заключенных, условиями труда и быта, местами проживания и отдыха, местами занятия спортом и художественно-прикладными видами деятельности.

В клубе-столовой для гостей были организованы концерт и чаепитие, в ходе которого осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке, а также задать вопросы представителям администрации учреждения.

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Источник: 13.fsin.su