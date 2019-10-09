В северо-восточной части Саранска 10 октября не будет холодной воды

10 октября в северо-восточной части Саранска будет отключено холодное водоснабжение.

В период с 23:00 9 октября до 05:00 10 октября холодное водоснабжение будет отсутствовать в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: ул. Волгоградская, д. 73, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 79, 81, 83, 85; проспект Российской Армии, д. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 6, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Севастопольская, д. 9а, 9б, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23; ул. Кочкуровская, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Юрия Святкина, д. 3, 5, 7; ул. Тавлинская Набережная, д. 5, 7, 9; ул. Сураева-Королёва, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7; п. Ремзавод, ул. Заводская, д. 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 9А, 11, 13, 22; п. Ремзавод, ул. Рабочая, д. 5а,15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

Также в указанный период холодной воды не будет в домах, расположенных в частном секторе. Без воды останутся горожане, проживающие по следующим адресам: ул. Красная, д. 27, 29, 31; ул. Зелёной, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23; ул. Заводская, д. 10, 20; ул. Мичурина от дома №1 до дома №67; ул. Молодежная от дома №1 до дома №26; ул. Парковая от дома №1 до дома №21; ул. Рябова от дома №1 до дома №16; ул. Бахтина от дома №1 до дома №19; ул. Университетская от дома №1 до дома №24; ул. Саровская от дома №1 до дома №15; ул. Ботаническая от дома №1 до дома №17; ул. Петербургского от дома №6 до дома №16; ул. Лодыгина от дома №2 до дома №12; ул. Рабочая от дома №1 до дома №66; ул. Первомайская от дома №1 до дома №61; ул. Колхозная от дома №1 до дома №41; ул. Чкалова от дома №1 до дома №128; ул. Пушкина от дома №1 до дома №153.

Причиной временного отключения воды является проведение профилактических работ по очистке водонакопительного резервуара по проспекту 70 лет Октября.

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Источник: adm-saransk.ru