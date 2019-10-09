Следственный комитет Мордовии проверяет факты невыплаты заработной платы

В Саранске сотрудники следственных органов проводят проверку фактов невыплаты заработной платы.

Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что работники муниципального предприятия городского округа Саранск «Гаражстройэксплуатация» четыре месяца не получают заработную плату.

По указанному факту сотрудниками следственных органов было организовано проведение доследственной проверки на предмет установления в действиях работодателя наличия или отсутствия признаков состава преступления.

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Источник: mordovia.sledcom.ru