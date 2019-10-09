Гороскоп на 10 октября: Овны получат заслуженную похвалу, Львам понравится активный отдых, а для Рыб самое время подписать важный договор

Овен

В этот день Овны вполне заслуженно окажутся в центре всеобщего внимания, так как выполненная ими работа будет оценена по достоинству.

Телец

Несмотря на успехи в любви, с деньгами и карьерой, Тельцы будут недовольны. Звезды уверены, что Тельцов будет терзать желание достичь таких же высот на других поприщах.

Близнецы

Близнецы, решившие побольше узнать, как можно приумножить свой капитал, обязательно найдут в этот день важную и полезную информацию, которая поможет получить дополнительный доход.

Рак

Участие в социальных мероприятиях в этот день даст Ракам новые идеи и подскажет новые направления для реализации своих сил и возможностей.

Лев

Если Львы изучают идею проведения активного отдыха (отпуска), то звезды уверяют, что представители данного знака на верном пути.

Дева

Поскольку у Дев дела идут очень хорошо на всех направлениях – от страсти до финансов, то они в этот день могут себя порадовать дорогой и непрактичной безделушкой.

Весы

В доме Весов в этот день будет очень много гостей, при этом разных, даже не знакомых между собой. Люди будут постоянно приходить и уходить, словно ваш дом – музей, в котором день открытый дверей.

Скорпион

Звезды предостерегают Скорпионов, у которых намечается весьма плотный в плане контактов, работы и прочих мелких дел день, о том, что они могут надорваться, пытаясь все успеть.

Стрелец

Стрельцы, убедившиеся в хорошем положении своих финансов, могут решить потратить немного денег. Однако звезды предупреждают, что этого делать не стоит, ведь вы, скорее всего, купите ненужную вещь.

Козерог

В этот день Козероги получат возможность добиться еще больших успехов, при этом речь идет не только о карьере, но и об интеллектуальной, духовной составляющих вашей личности.

Водолей

Все неудачи Водолея в этот день будут происходить из-за его нерешительности, но как только он выберет цель, и начнет движение по одному пути, никуда не сворачивая, все наладится.

Рыбы

Между Рыбами и деловыми партнерами очень хорошие отношения. Если есть договор, который нужно было бы подписать, то сейчас самое время.

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