Посетитель одной из аптек Саранска расплатился за товар поддельной денежной купюрой

В Саранске изъяли из оборота поддельную денежную купюру.

Недавно кассир одного из банков города обратился в отделение полиции №3 УМВД РФ по Саранску. Работник финансовой организации сообщил стражам порядка о том, что во время пересчета выручки, сформированной в период с 4 по 7 октября в одной из городских аптек, была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

В настоящее время полицейские устанавливают личность покупателя, расплатившегося за товар фальшивой банкнотой.

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Источник: 13.мвд.рф