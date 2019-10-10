В Ковылкинском районе горели надворные постройки

В Ковылкинском районе произошло возгорание надворных построек.
В ночь на 10 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Казенный Майдан. Возле дома №16, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелись надворные постройки.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил надворные постройки на площади 30 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru