В Ковылкинском районе горели надворные постройки

В Ковылкинском районе произошло возгорание надворных построек.

В ночь на 10 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Казенный Майдан. Возле дома №16, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелись надворные постройки.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил надворные постройки на площади 30 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru