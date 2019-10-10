В Мордовии орудуют мошенники, которые действуют под видом представителей МЧС

На территории Мордовии орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС.

В регионе было зафиксировано несколько случаев, когда на связь с предпринимателями выходили некие граждане, представляющиеся сотрудниками МЧС. Последние сообщали бизнесменам о том, что на принадлежащих им объектах будут проведены проверки, а также отмечали, что в целях благоприятного завершения данных процедур предприниматели должны оплатить подарки для проверяющих или же передать деньги определенным гражданам. Иногда мошенники заявляли о срочной необходимости приобрести ту или иную продукцию.

Сотрудники МЧС официально заявляют, что указанные граждане, которые выходят на связь с предпринимателями, никакого отношения к ведомству не имеют, а также отмечают, что представители надзорных органов перед проведением каких-либо мероприятий обязательно письменно уведомляют проверяемых лиц, высылая им распоряжение, в котором изложена вся информация о начале и окончании проверки, фамилии, имена, отчества и должности проверяющих лиц.

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Источник: 13.mchs.gov.ru