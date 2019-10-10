В Темниковском районе прошли учения по ликвидации последствий ДТП

В Темниковском районе прошли учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Участниками указанных учений стали сотрудники ГИБДД и МЧС, а также медицинские работники.

Легенда учений гласила, что автомобиль врезался в столб, а затем воспламенился. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые по рации вызвали остальные подразделения.

Представители МЧС эвакуировали пассажира, который был зажат в салоне автомобиля, а затем доставили его на носилках в машину скорой помощи. После этого пожарные приступили к тушению транспортного средства.

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Источник: 13.mchs.gov.ru