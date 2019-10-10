55-летний житель Кадошкино подозревается в краже

В Кадошкино сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в совершении кражи.

Стражами порядка было установлено, что в ночное время суток 55-летний житель указанного населенного пункта, выставив окно, проник внутрь складского помещения, принадлежащего муниципальному учреждению, и похитил оттуда две бензопилы, электронагреватель, документы и четыре емкости с моторным маслом. Похищенное имущество мужчина продал своим знакомым.

В отношении жителя Кадошкино было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф