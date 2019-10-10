В Саранске сотрудники ГИБДД и представители общественности напомнили школьникам о ПДД

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями автошколы «Маневр плюс» организовали занятие для учеников старших классов МОУ «Лицей №26».

В ходе проведения указанного мероприятия инспекторы ГИБДД рассказали школьниками об основных причинах совершения дорожно-транспортных происшествий и состоянии аварийности на территории республики. Особое внимание было уделено соблюдению ПДД пешеходами.

Представители «Маневр плюс» рассказали детям об опасных ситуациях, которые часто встречаются на дорогах и особенностях обучения в автошколах.

Также сотрудники ГИБДД показали школьникам тематические видеоролики.

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Источник: 13.мвд.рф