В Рузаевке женщина едва не убила сожителя во время ссоры

В Рузаевке 41-летняя женщина подозревается в причинении вреда здоровью своему 36-летнему сожителю.

Недавно 41-летняя гражданка распивала алкогольные напитки вместе со своим 36-летним гражданским супругом и несколькими знакомыми. В ходе попойки сожители поссорились. В процессе выяснения отношений женщина ударила гражданского мужа ножом.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф