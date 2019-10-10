В Рузаевке разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже денежных средств.

Летом нынешнего года неизвестный гражданин, находясь в офисе одной из организаций Рузаевки, открыто похитил из сейфа денежные средства в сумме 8 тыс. рублей.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: 8(83451)4-03-89 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф