27-летнего жителя Саранска осудили за совершение двух краж

В Саранске суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух краж.

В феврале нынешнего года 27-летний житель Саранска, находясь в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Коваленко, похитил из витрины-холодильника баночку черной икры стоимостью более 4,5 тыс. рублей. Спустя несколько дней злоумышленник украл из торгового заведения, которое расположено на улице Энгельса, бритвенные станки и шоколад, общая стоимость которых составляет 1,5 тыс. рублей. Сотрудники службы безопасности магазина потребовали вернуть похищенное или оплатить товар. В ответ на это молодой человек нанес им несколько ударов, а затем скрылся.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Также читайте о том, что 55-летний житель Кадошкино подозревается в краже.

Источник: 13.мвд.рф