В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже электрической сушилки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже электрической сушилки из ресторана быстрого питания.

Вечером 3 октября неизвестный гражданин похитил из туалетной комнаты ресторана быстрого питания, расположенного по адресу – улица Полежаева, электрическую сушилку. Сумма ущерба составила около 70 тыс. рублей.

Разыскиваемый гражданин был одет в толстовку с капюшоном светлого цвета и спортивные штаны черного цвета. Мужчина носит бороду и усы.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения: 8(8342)29-84-03, 29-90-02, 8-917-074-77-22 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевке разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег.

Источник: 13.мвд.рф