В Рузаевке в результате ДТП пострадали три человека

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

ДТП произошло днём 9 октября на улице Титова. По предварительной информации, 53-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Ниссан».

Виновник ДТП, 39-летняя женщина, управлявшая «Ниссаном», и её 38-летняя пассажирка доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф