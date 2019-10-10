В Мордовии психологи проводят занятия с осужденными, готовящимися к освобождению

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии проводят психокоррекционные занятия с осужденными, готовящимися к освобождению.

Указанная программа включает в себя курс социально-психологического тренинга по осознанию вины за совершенное преступление, развитию необходимых социальных умений и навыков, а также взглядов и установок на законопослушный образ жизни.

Осужденные обучаются методам повышения собственной мотивации на пути достижения значимых целей. Кроме того, у них формируется устойчивость к воздействию внешних факторов среды после освобождения.

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Источник: 13.fsin.su