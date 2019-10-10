В Мордовии житель Оренбургской области пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 59-летнего жителя Оренбургской области, который обвиняется в покушении на убийство.

В конце июня нынешнего года 59-летний житель Оренбургской области в качестве пассажира на автомобиле марки «Лада-Ларгус» следовал из Москвы в Оренбург. Когда транспортное средство двигалось по территории Зубово-Полянского района, обвиняемый, воспользовавшись тем, что другие пассажиры уснули, канцелярским ножом ударил 32-летнего водителя в шею. Пострадавший стал кричать. Другие пассажиры выбили нож из рук обвиняемого, а затем вытащили его из салона машины.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Оренбургской области находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru