В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск слушателей, прошедших обучение по программе повышения квалификации.

Теоретическое обучение по конкретным модулям программы чередовалось с практическими занятиями на учебном полигоне.

По окончании обучения 22 сотрудника отделов специального назначения из нескольких регионов получили удостоверение о повышении квалификации.

На торжественном построении, прошедшем после завершения экзаменов, с напутственным словом к слушателям обратился начальник учебного центра Игорь Давыдов. Он пожелал сотрудникам эффективной работы, уверенности в достижении намеченных целей и новых успехов в службе.

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Источник: 13.fsin.su