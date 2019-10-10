В Саранске школьники избили одноклассника

В Саранске школьники жестоко избили своего одноклассника.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад возле школы №37. По предварительной информации, три одноклассника 10-летнего возраста после уроков поссорились. Постепенно словесная перепалка переросла в драку. Два школьника жестоко избили своего одноклассника.

Пострадавший обращался за помощью в одну из больниц города. Медики диагностировали у школьника ушибы головы, рук, поясницы, а также перелом пальца.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации «Известий Мордовии».

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