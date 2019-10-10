Юных жителей Саранска приглашают на спектакль «Сказка волшебного леса»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской детский Центр театра и кино «Крошка» приглашают жителей и гостей Саранска на открытие театрального сезона и премьеру кукольного спектакля «Сказка волшебного леса».

Премьера кукольного спектакля по мотивам итальянских сказок «Сказка волшебного леса» состоится 12 октября, в 12:00. Данная постановка повествует о приключениях маленькой девочки, которая оказалась в лесу, населенном фантастическими персонажами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru