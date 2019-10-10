Гороскоп на 11 октября: грядут перемены, тяжелые и сложные для Овнов и еще некоторых знаков, но легкие и управляемые для Львов, Весов и остальных

Овен

В этот день Овнам будет противостоять могущественный соперник, который совершит внезапную атаку. Чтобы остаться стоять на ногах, Овнам, скорее всего, придется что-то изменить в своей жизни.

Телец

Находящимся на подъеме Тельцам звезды советуют присмотреться к окружающим и не упустить время совершить ключевые изменения, чтобы и дальше расти, но уже в правильном направлении.

Близнецы

Необходимость перемен нависнет и над Близнецами, которые будут обладать достаточными для проведения изменений силами. Правда, перед началом действий, нужно все тщательно изучить и просчитать.

Рак

На пути к достижению цели Раков ожидает серьезное противодействие. Нельзя стать участником чужой драмы, нужно сделать лишь то, что от вас зависит и идти дальше.

Лев

Львам перемены могут пойти на пользу, при этом звезды говорят, что можно не утруждать себя поиском вариантов, а взять первый попавшийся, который вам подходит.

Дева

Неожиданные события могут указать Девам на тенденцию, которую они иначе бы пропустили. Используйте подвернувшиеся возможности, чтобы извлечь максимальную выгоду.

Весы

Понимающим необходимость изменений Весам следует засучить рукава и самим руководить всеми процессами, связанными с переменами. Другие дела подождут, пока будет завершена трансформация.

Скорпион

Скорпионам звезды также советуют взять свою жизнь в руки и самим руководить назревающими переменами, без которых просто нет будущего.

Стрелец

Общая волна подсказывает Стрельцам необходимость что-то изменить, стоит лишь не спешить с этим и быть уверенным, что перемены производятся не ради перемен, а ради улучшения.

Козерог

В этот день Козерогам следует избавиться от того, что им уже не потребуется, и не дает разместить что-то новое и важное.

Водолей

Все планы Водолеев будут нарушены неожиданными событиями, за которыми следует разглядеть проступающую тенденцию, способную принести представителям данного знака немалый доход.

Рыбы

Рыбам следует всплыть на поверхность и осмотреться, чтобы не пропустить важный поворот. Знак поворота сразу можно и не разглядеть, поэтому прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям.

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