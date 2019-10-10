13 октября в центре Саранска ограничат движение транспортных средств

13 октября в центральной части Саранска будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 12 октября до 16:00 13 октября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на парковке, расположенной возле здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

Причиной введения рассматриваемого запрета является проведение медовой ярмарки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru