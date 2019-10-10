Поисковый отряд «Лиза Алерт» проведет полевые учения в Мордовии

13 октября добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» проведет в Мордовии полевые учения.

В рамках указанных учений, которые начнутся в 10:00 13 октября, желающие смогут ознакомиться с методиками поиска пропавших людей в природной среде, научиться пользоваться компасом, навигатором, основам радиосвязи, а также получат возможность опробовать свои навыки на практике.

Место проведения учений станет садоводческое товарищество «Приборостроитель-5» (Рузаевский район), остановка «Ключаревские дачи» (8 км от автовокзала Саранска). Координаты: 54.170708, 45.030905.

Для частников учений обязательна регистрация по следующей ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctLOFfiGtr0QPie3GzVHWKuHuWf6c79HxdPoGI2uQj1On2Ng/viewform

Береснев Владимир, инфорг «Лиза Алерт», говорит о том, что в настоящее время не хватает людей, обученных навыкам поиска пропавших граждан, а также отмечает, что ничего сложного в этом деле нет.

В прошлом году добровольцы отряда приняли 13996 заявок на поиск пропавших, живыми при участии «Лиза Алерт» были найдены 10983 человека.

За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта lizaalert.org или же посредством подписки бесплатную смс-рассылку на lizaalert.beeline.ru.

Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «Лиза Алерт» по телефонному номеру 8(800)700-54-52.

Также читайте о том, что 13 октября в центре Саранска ограничат движение транспортных средств.

Источник: vk.com/la_saransk