В Мордовии легковушка сбила женщину с ребенком

В Тургенево легковой автомобиль сбил женщину и её сына.

Указанное происшествие произошло утром 10 октября на улице Заводской. По предварительной информации, 21-летняя девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», двигаясь задним ходом, совершила наезд на 32-летнюю женщину и её 4-летнего сына.

32-летняя пострадавшая получила ушиб спины. У ребенка был диагностирован ушиб затылка.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm