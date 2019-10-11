В Мордовии осудили виновника ДТП с двумя погибшими

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении 56-летнего автомобилиста, устроившего ДТП, в результате которого погибли два человека.

Трагическое происшествие произошло 8 января нынешнего года недалеко от посёлка Преображенский указанного района. 56-летний гражданин, находясь за рулем автомобиля марки «Шевроле-Ланос» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки «Лада-Гранта».

Полученные двумя попутчиками виновника аварии травмы оказались смертельными.

Решением суда в отношении 56-летнего автомобилиста была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф