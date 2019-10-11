57-летний житель Мордовии подозревается в убийстве 98-летней пенсионерки

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 57-летний местный житель, который подозревается в убийстве 98-летней пенсионерки.

4 октября в дежурную часть ММО МВД РФ «Торбеевский» поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара был обнаружен труп 98-летней гражданки. На теле пенсионерки были выявлены повреждения, свидетельствующие о том, что её смерть носит насильственный характер.

По подозрению в убийстве женщины был задержан 57-летний мужчина. Гражданин заявил, что решил поджечь дом, дабы скрыть следы преступления.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф