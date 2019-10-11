Полицейские задержали двух жителей Мордовии, подозреваемых в хранении наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в хранении наркотиков.

В Саранске сотрудники полиции на улице Гагарина остановили 19-летнего жителя Большеигнатовского района, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой более 6 г.

В посёлке Тургенево Ардатовского района стражи порядка задержали 30-летнего местного жителя, при досмотре которого была изъята марихуана массой более 23 г.

В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф