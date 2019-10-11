В Мордовии прошел конкурс «Безопасное колесо»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями регионального министерства образования подвели итоги конкурса «Безопасное колесо», который прошел на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» городского округа Саранск.

За звание лучшей команды боролись отряды юных инспекторов движения из 11 районов республики, а также представители трех школ Саранска.

Каждой из команд предстояло пройти несколько испытаний, среди которых «ОБЖ», «Знатоки ПДД», «Оказание первой медицинской помощи при ДТП», «Вождение велосипеда в автогородке» и «Фигурное вождение велосипеда».

В рамках творческого конкурса команды пели песни и читали стихи по ПДД.

Победу одержала команда юных инспекторов движения саранской школы №11.

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Источник: 13.мвд.рф