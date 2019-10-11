В Мордовии полицейские устанавливают личность поджигателя автомобилей

В Торбеево орудует поджигатель автомобилей.

С разницей в несколько дней в полицию обратились несколько жителей указанного населенного пункта, которые сообщили о том, что в ночное время суток неизвестный гражданин поджег их автомобили. Повреждения были причинены транспортным средствам марок ВАЗ-2110, «Хонда», «Лада-Веста» и «Лексус».

Стражи порядка возбудили уголовные дела по указанным фактам. В настоящее время устанавливается личность поджигателя транспортных средств.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф