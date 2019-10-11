Неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую купить щенка

В Саранске 37-летняя местная жительница, решившая приобрести щенка, была ограблена неизвестным мошенником.

Недавно 37-летняя жительница Саранска обнаружила на популярном сайте объявление о продаже щенка. Женщина связалась с продавцом. Последний сообщил, что животное находится в Ростове, а также заявил, что щенка в Саранск он отправит на поезде. Женщина перечислила на счет продавца денежные средства в сумме 9 тыс. рублей. В оговоренные сроки щенок не был доставлен в Саранск. Связаться с продавцом женщине не удалось, поскольку его телефон был выключен.

Горожанка заявила, что данная схема покупки животного не вызвала у неё никаких подозрений по причине того, что ранее она аналогичным способом купила кошку, которая была ей отправлена из Ижевска.

Стражами порядка было установлено, что телефонный номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован на жительницу Красноярского края.

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Источник: 13.мвд.рф