В Мордовии полицейские выявили несколько фактов фиктивной регистрации иностранцев

В Мордовии стражи порядка зафиксировали несколько фактов фиктивной регистрации иностранных граждан.

В начале сентября 35-летняя жительница села Кемля Ичалковского района фиктивно прописала в своей квартире четырех граждан Армении 1982, 2006, 2007 и 2012 годов рождения.

45-летняя жительница Саранска 1 сентября фиктивно прописала в принадлежащей ей квартире двух граждан Узбекистана 1985 и 1987 годов рождения.

24-летняя жительница посёлка Красный Узел Ромодановского района фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана 1994 года рождения, а 57-летняя женщина, проживающая в Ковылкино, фиктивно поставила на миграционный учет гражданина Узбекистана 1983 года рождения.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф