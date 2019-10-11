В Мордовии осудили преступников, ограбивших пенсионерку

В Мордовии суд вынес приговор в отношении трех мужчин, обвиняемых в грабеже.

В ноябре 2017 года уроженец Перевозского района Нижегородской области 1979 года рождения, а также два жителя Пензенской области 1977 и 1983 годов рождения проникли в дом пенсионерки, проживающей в селе Горки Большеигнатовского района. Преступники связали хозяйке жилья ноги занавеской и потребовали деньги. Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 11,6 тыс. рублей, несколько бутылок со спиртными напитками и мобильный телефон.

Уроженец Нижегородской области был задержан в феврале нынешнего года на территории Ичалковского района. Остальных участников преступления стражи порядка задержали в мае текущего года в Подмосковье.

Решением суда один из преступников был приговорен к 4 годам лишения свободы, два остальных участника ограбления получили по 3 года тюремного заключения.

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Источник: 13.мвд.рф